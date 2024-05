Israel hace retroceder a Gaza a los años 80 del siglo XX

La destrucción actual en Gaza no tiene precedentes en alcance y escala. La Franja se volverá totalmente dependiente de la asistencia externa en un nivel no visto desde 1948. “El sufrimiento de los gazatíes no terminará cuando termine la guerra”, advierte un nuevo informe de la ONU. Los casi siete meses que duran ya los bombardeos y ataques israelíes aumentan la tasa de pobreza y contraen más de 26% la economía palestina.