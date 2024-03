«Mi ginecólogo». Pero, ¿por qué?

No hay nada como «mi ginecólogo», ese especialista en ginecología y obstetricia que se convierte casi en una especie de asesor-director de la vida en torno a la pelvis femenina, a las mamas y al sexo.

Desde luego, existen excelentes profesionales en Ginecología y Obstetrícia pero lo que se oye espanta pues «Mi ginecólogo» es el comienzo de frases antológicas, categóricas, erróneas y sorprendentes del estilo de:

1.- «Mi ginecólogo me manda hacer la mamografía anual, para evitar el cáncer de mama».

Ya sabemos que tal recomendación falta a la ciencia y a la ética, pues no disminuye la mortalidad general, ni la mortalidad por cáncer. Es decir, mueren tantas mujeres como si no se hubieran hecho mamografía, y sólo decrece la mortalidad por cáncer de mama de 5 a 4 mujeres por 1.000 (y por 1 mujer «salvada» hay entre 6 y 10 «condenadas» y tratadas de por vida como si tuvieran cáncer de mama que les fuera a matar, siendo falso)

2.- No falta, claro, el que tiene fiebre genética, tipo:

«Mi ginecólogo me ha pedido los genes BRCA, habría que hacerlo en todas las mujeres».

Ya sabemos que tal recomendación falta a la ciencia y a la ética, pues la determinación de las mutaciones de los genes BRCA debería reservarse para una pequeñisima fracción de mujeres, y en las más no se precisa hacerlo.

3.- También:

«Mi ginecólogo me ha citado para un parto programado con cesárea. Dice que es más seguro».

Ya sabemos que tal recomendación falta a la ciencia y a la ética pues la cesárea multiplica por 5 la parada cardíaca, por 3 la histerectomía, por 3 la fiebre puerperal, y por 2 el tromboembolismo (comparada con el parto vaginal).

4.- Un clásico:

«Mi ginecólogo dice que el parto tiene que ser en el hospital, por si acaso»

Ya sabemos que tal recomendación falta a la ciencia y a la ética, pues el parto normal es mejor en casa. Insiste en ello incluso el NICE, la agencia de evaluación del Gobierno inglés.

El sistema público sanitario permite a la mujer la elección del lugar del parto, a domicilio, atendido por matrona, y se hace cargo de los gastos en Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Holanda, Islandia, Nueva Zelanda y Reino Unido, por ejemplo. En España los ginecólogos «obligan» al parto en el hospital si se quiere financiación pública.

5.- Así mismo:

«Mi ginecólogo me ha mandado a la clínica para el aborto».

Ya sabemos que tal recomendación falta a la ciencia y a la ética, pues el aborto voluntario puede ser perfectamente en casa, con medicamentos (sin cirugía) y de la mano del médico de cabecera y de la matrona (un acto, pues, privado e íntimo). Así se hace en Australia, Francia y otros países civilizados.

6.- Otro sí:

«Mi ginecólogo me ha recomendado la vacuna contra el cáncer de cuello de útero, porque he tenido infección por el virus del papiloma, y así me curo». Ya sabemos que tal recomendación falta a la ciencia y a la ética, pues tal vacuna no tiene efecto beneficioso alguno en las mujeres que ya han tenido infección por el virus del papiloma (ni en ninguna) y que no es una vacuna contra el cáncer, ni mucho menos una vacuna «que cure»

7.- Pero el clásico de los clásicos es aquello de:

«Mi ginecólogo me ha llamado para decirme que ha salido bien la citología anual».

Ya sabemos que tal recomendación anual falta a la ciencia y a la ética, pues la citología de cuello de útero (Papanicolau) no es necesaria cada año y, para hacer menos daño, se recomienda cada tres o cinco años y con determinación del virus del papillma; de hecho, después de tres citologías normales seguidas lo que se producen son casi en exclusiva resultados falsos positivos.

8.- A no olvidar:

“Mi ginecólogo me ha recomendado los parches para la menopausia. Y, además, dice que hay un medicamento buenísimo que pronto podrá recetarme (reduce de 11 a 8 sofocos al día, puede producir cáncer y cuesta 500 euros al mes)”.

No hay dudas respecto a los daños del uso generalizado de la terapia hormonal en la menopausia, que considera como enfermedad lo que es sólo una parte del ciclo vital. En algún caso extremo puede precisar tratamiento pero en general lo clave es no considerar el ser mujer como enfermedad. Tampoco el envejecer. ¡Qué decir del nuevo medicamento, Veoza (fezolinetant) para los sofocos en la menopausia!

La revisión anual ginecológica carece de fundamento científico

La cuestión es, pues:

«Y entonces, ¿por qué van las mujeres al ginecólogo todos los años a que las exploren vagina y «alrededores» (útero, ovarios, genitales externos, mamas y demás) visualmente, bimanualmente, con ecografía y/o con análisis?”

No se sabe bien.

Quizá sea para que los ginecólogos sigan teniendo trabajo y las mujeres son “carne de cañón” de su negocio.

Desde luego, no es por su salud ya que la revisión anual produce más daños que beneficios.

Quizá sea por una sensación de seguridad al ser exploradas en zona tan esencial, femenina y privada.

Quizá sea la consecuencia de un afán biológico femenino por sobrevivir y así asegurar la supervivencia de la prole.

Quizá sea por los miedos atávicos al enfermar en esas zonas y lugares tan recónditos y «ocultos» incluso para su propia dueña y señora.

Quizá sea un «síndrome de Estocolmo», una dependencia enfermiza con el torturador que amenaza y amedrenta con males miles en caso de no obedecer ciegamente.

Cabe que sea todo ello y mucho más. Pero la revisión ginecológica anual carece de fundamento científico como han demostrado reiterados y recientes trabajos.

La cuestión clave es que el balance entre daños y beneficios es perjudicial; es decir, que el examen pélvico ginecológico anual es innecesario y peligroso. No tiene fundamento científico y provoca daños. Por ejemplo, incremento de intervenciones quirúrgicas inútiles. No es un daño menor, pues (9-11)

Lo que promete y no consigue la revisión ginecológica anual

Se podría justificar el examen ginecológico anual para:

«Diagnóstico precoz de infecciones por gonorrea y clamideas», pero es más sencillo y efectivo la simple determinación en la orina, o en una muestra vaginal tomada por la propia mujer

«Diagnóstico precoz del cáncer de ovarios», pero ni el uso del CA-125 ni la ecografía permiten adelantar el diagnóstico del cáncer de ovarios, y provocan graves daños

«Revisión antes de empezar con las relaciones sexuales, o con la píldora, o por tomar la píldora», pero tal revisión es innecesaria y carece de fundamento científico, no se precisa en absoluto

«Saber si hay masas en útero, o si hay cáncer en pelvis, o en genitales externos», pero todo ello no ha demostrado nunca su eficacia

«Hacer un diagnóstico precoz del cáncer de mama, por la revisión física y por la mamografía», pero sabemos que este deseo es sólo una aspiración que provoca más daños que beneficios.

En síntesis

Pronto la frase antológica, categórica y sorprendente, pero con fundamento científico, será la de:

«Mi ginecólogo me ha dicho que no vuelva a hacerme ninguna revisión, que no quiere hacerme daño, que mejor disfrute de la vida y del sexo tal cual, sin interferencias ni miedos, que sólo se vive una vez y que los médicos no pueden producir más daños de los que evitan, que ese es su principio ético básico, dice que se dice «primun non nocere», y aquí estoy, encantada, sin que nadie tenga que revisarme los bajos ni los altos, más contenta que unas pascuas».

