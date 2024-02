Numerología

Hace dos semanas, empecé a ver multitud de matrículas de coches con dos números iguales juntos, cómo 99, pero la semana pasada al iniciar unas kafkianas gestiones pendientes para facilitar aún más la vida de mis padres, o empezar a ejercitarme descalzo por la playa para energizarme después de años sin actividad física alguna, empecé a ver números triples, como 999 e incluso un solitario 9999. Como buen adicto al móvil, le pregunté a Google si tenían significado.

Lo curioso del asunto, es que a la par cuestionaba si Anthony de Mello estaba programado y no despierto por la lectura de su libro «Autoliberación interior«, pero en el caso de las matrículas, como los mensajes coincidieron de forma tan concreta con lo que estaba viviendo, me abrí a observar y no juzgar.

Uno de los primeros días, al salir de la playa tras dejar de hacer un simulacro de correr, el primer coche que ví en el paseo marítimo tenía la matrícula 1313. Adivina el mensaje: «Ver este número significa que estás en el camino hacia el logro de tus metas y sueños».

Quizá, la vez que más lo flipe, fue, al ver un coche circulando con la matrícula 9559, que entre otras cosas hace referencia a «elevar a otros a medida que asciendes» es el simbolismo del ángel número 9559. Significa que debe reconocer los esfuerzos de las personas a las que asesora. Nuevamente, apóyelos y guíelos sobre cómo hacer las cosas de la manera correcta. Si carecen de los conocimientos técnicos, entrénelos para que adquieran las habilidades». Pensé que sería sobre una emprendedora que mentorizo, sin saber que la sugerencia era para evitar una discusión que tuve a la media hora con mi madre, por un error mío, y que si sueles leerme sabrás que ahora me dedico a facilitar su vida y la de mi padre.

Durante toda la semana pasada, un coche con la matrícula 6665 ha estado aparcado en dos sitios diferentes enfrente de mi casa, con un mensaje claro: «6665 está aquí para guiarlo sobre cómo creer en usted mismo para obtener mejores fortunas. De hecho, los cambios en la vida pueden ser significativamente difíciles e inquietantes. Sin embargo, ser uno mismo y hacerse cargo del proceso».

Hubo un día que si el 6665 estaba aparcado a su altura en la otra acera, aparcó otro coche con un 9999, formando un 69 casi perfecto. El yin Yang. 9999:» Este número fomenta el despertar espiritual y la iluminación. Es una llamada a perseguir una vida de equilibrio, verdad y positividad. El número angelical 9999 ofrece ideas para aquellos que buscan respuestas, guiándote hacia la paz interior y la claridad.Es una invitación a salir de tu zona de confort, buscar la verdadera felicidad y abrazar el crecimiento espiritual para ayudarte a cumplir el propósito de tu vida como ser espiritual«.

Otro número que me he encontrado en varios coches, uno aparcado, otro circulando en Fuengirola, y para más inri, aparcado enfrente de mi casa de Madrid donde estuve el finde pasado es el 9119, «que representa el final de una cosa y el comienzo de otra. También refleja la naturaleza autosuficiente que tienes. Además, este número a menudo se interpreta como una señal de que algo anda mal. En definitiva, es una señal de que puedes ser una mejor persona si te lo permites.«

Así mismo, la semana pasada tome el cuerno por los cuernos al empezar a hacer unas kafkianas gestiones con las multinacionales españolas con las que mis padres tienes contratos, para hacer gestiones en su nombre al tener un poder notarial, pues para insuflar de paciencia, un coche con la matrícula 7557, está aparcado a 6 metros de mi casa desde la semana pasada. Adivina su mensaje: 7557 El verdadero significado de este número consiste en ser realista y optimista al mismo tiempo. No hay necesidad de pensar en cosas negativas, pero debes saber que las cosas buenas requieren trabajo duro. Las cosas a menudo se complican, pero tienes que mantenerte dedicado y persistente.

Otros números que me voy encontrando son: 0088, 9595, 9696, 1122, 1313,4664, 7557, 5775, 6363, 8811, 5995, 0880, 0505, 7755, 3332, 6867, 6889, 8777, 4441, 8222, 7772, 0010, 8080, 4111, 8737, 0113, 8889, 4555, 1000…

Llegados aquí, otro día clave va a ser el viernes 9 de febrero, al ser sorprendente luna nueva, nuevo año chino, 44 años del inicio de la mítica Movida Madrileña, y el inicio del carnaval en un año, donde nuestras almas se quitan las máscaras con las que bailamos la fiesta de disfraces, que es la vida en Europa, como demostró Nebulossa en Benidorm fest.

GO!