Puede que fuera en el puesto de Francis o en el de Elena y Ricardo del Rastro de Fuengirola, donde el libro “Autoliberación interior” de Anthony de Mello (Lumen) me encontró hace dos meses. La portada mostraba el objetivo que me había marcado unas semanas antes y la inversión fueron solo 2 € al ser de segunda mano.

Hasta ahora, he sido incapaz de afrontar su lectura, porque las primeras páginas, o alguna que abría al azar, me volaban mi sistema de creencias. Pero, gracias al trabajo desarrollado con Ruth, mi psicóloga , el pasado sábado intuí que era el momento, y me lo leí del tirón en día y medio. Más que tomar anotaciones, hice fotos de párrafos y páginas enteras para releer, reflexionar, y sobre todo practicar.

Anthony nos anima a cuestionarnos todo para estar despiertos y así ser felices. Al ser conscientes de la programación que nos dejamos inculcar por la educación. Incluso, anima a cuestionarlo a él. Lo excelente de esta reflexión de Anthony es que nos da herramientas para cuestionar creencias propias y ajenas, sin agarrarnos a conceptos, cosa, ideología, religión, identificando apegos e imaginarios sufrimientos para deshacernos de ellos. Constantemente, nos anima a atrevernos a ser como Cristo, al que ve despierto. Lo cual, me recuerda a la forma en la que Leonor me hizo la sanación del karma

Agradezco las bofetadas mentales, para empezar a caer en la cuenta que la felicidad, la alegría está intrínsecamente en mi ser, como también está en el tuyo, sin necesidad de crearnos imaginarias dependencias entre nosotros. Genial lo de “el enamoramiento es egoísmo”, o el amor es incondicional y se da sin cambiar a nadie aceptando sus fallos debido a su programación, porque muchos adultos somos niños ofendidos que nos espejeamos los unos a los otros.

Estoy aprendiendo a observar sin juzgar, y por ello, tendré que releer un capítulo para comprender cómo Anthony plantea que seamos creación de Dios y no por ello, estemos programados por él, o si así fuera sea una programación positiva. ¿Será la excepción que confirma su regla?

Te invito a clickear en el siguiente enlace, y acceder a sus reflexiones, por si te atreves a autoliberARTE con «Autoliberación interior» .

GO!