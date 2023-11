Personas mayores encerradas en casa por trámites burocráticos

Buenos días, escribo esta carta esperando que algún “pez gordo” de Endesa distribución que tenga madre, abuela o un bebé, le haga recapacitar sobre la situación que actualmente se está viviendo en una comunidad de vecinos de Barcelona.



Estamos desde el día 26 de octubre sin ascensor, en una comunidad de vecinos en la que existen mayoritariamente personas mayores, tras bajar la potencia de nuestro contador para buscar el ahorro económico en las cuentas de la comunidad, en estos tiempos tan difíciles que todos estamos pasando. Todo este trámite se realizó con el beneplácito de la empresa de ascensores, la cual nos informó literalmente lo siguiente “Efectivamente nuestro técnico acudió ayer y comprobamos que la potencia del motor es de 4 kW, trifásico. Teniendo en cuenta la carga del resto de la instalación del ascensor, que puede oscilar entre 1,5-2 kW, la potencia mínima que recomendamos que tengan contratada aproximada sea de 6 kW, si únicamente es para el ascensor”, la escalera no consume ni 1 kw de potencia , se decidió por seguridad y prudencia bajar a 9 kw,.



El mismo día 26, tras observar esta desgracia y sabiendo el tipo de comunidad que somos (tenemos un enfermo que está en silla de ruedas en el 8º piso), llamo a la distribuidora (ENDESA) para que desactiven temporalmente el ICP, hasta que se formalice la instalación de un maxímetro que evite toda esta situación.



Este mismo día, una persona mayor que se cayó en su casa y acudió al centro médico para la cura antes de que el ascensor se quedara bloqueado, tuvo que ser subida por 4 operarios de ambulancia a la planta donde él vive (un cuarto). Actualmente esta persona no puede salir de casa.



La respuesta por parte de la distribuidora ha sido siempre la misma: “Para estos trámites existen unos plazos legales de hasta 21 días”. Les he llamado llorando literalmente, he solicitado que se desactivase TEMPORALMENTE el ICP, LA COMUNIDAD ESTARÍA DISPUESTA A PAGAR ESE SERVICIO, pero su respuesta en varias quejas ha sido NEGATIVA, diciendo que eso no se puede hacer, a pesar de que simplemente sería darle a un botón desde su sistema. Nos informan de que para que se arregle este problema se tiene que pedir una subida de potencia o instalar un maxímetro.



Es muy duro observar a personas de 91 años que día a día acudían a sus actividades por la mañana, concertadas por los hospitales de personas mayores, no poder salir de su casa, con la consecuencia que en el trabajo tiene para sus cuidadores (tener que pedir teletrabajo, días de fiesta, etc.). Es duro observar como una chica que tiene a su hija pequeña de 9 meses tiene que bajar 9 plantas para llevarla a la guardería existiendo un grave riesgo de caída con ella en brazos. Es durísimo ver a personas mayores, que deciden no bajar porque les duele las rodillas y luego tienen que subir andando, es durísimo ver que una persona en silla de ruedas está encerrada en su casa, es durísimo ver todo eso por un trámite BUROCRÁTICO.



Afortunadamente nuestra Comunidad de vecinos tiene una humanidad nunca vista por mí, los vecinos se han ofrecido a llevar las compras a estas personas mayores, a tirar la basura de las mismas, pero desgraciadamente no es la solución para todos estos problemas.



Lo único que pedimos desde esta comunidad de propietarios, que nunca ha fallado al pago de ninguna factura, es la DESACTIVACIÓN TEMPORAL DEL ICP hasta la instalación del MAXIMETRO que tenemos en trámite y que tras quejas y quejas (he hablado mas de 10 horas por teléfono con estas personas) para que agilicen este trámite, su respuesta es siempre la misma “LOS PLAZOS SON LOS PLAZOS”



¿La pregunta es, tendrían esos mismos plazos para sus familiares?



Lo dudamos mucho.





