Sonriente energía

Pasar de la creencia de sufrir por la escasez de tener poco, a la abundancia de ser mucho, conlleva paliar la sequía del tener con las sonrisas del ser.

¿Qué significa ser mucho? ¿será que aquellas herramientas que anhelamos para ser felices están dentro de cada persona, animal y planta?

¿Y si la solución está en ti? ¿Y si la solución está en mí?

En mi caso, ante el vacío existencial, decidí dar una oportunidad a la sonrisa, al hecho tan simple de sonreír, porque cuando lo veo en las personas con las que interactúo, encienden una chispa en mi interior, aunque no cambie la faz de mi rostro. Como cuando interactúo con Ruth , que sabe reír a carcajada limpia, iluminando su alma. Mientras me enseña, que existe un miedo moderado y una tristeza que a mi me parece sensual, que me ayudan a reconstruirme en una bella escala de grises.

Cuando estoy tranquilo, estoy serio, y sonrió tan poco, que no se describir qué músculos de la cara hay que mover para sonreír, puede que sea mover a la vez los mofletes hacia los lados, lo cual, no sé cómo, pero me produce una chispa de alegría, aunque por mucha bujía que sea no enciende el motor de mi alegría.

El truco que práctico cada mañana, es aplaudirme durante 60 segundos a la vez que miro a un espejo, y nos acabamos reflejando en él, mi ser, mi sonrisa, y mi sonriente mirada que observa cómo cada aplauso es una chispa en la bujía para que la mezcla de la alegría contenida encienda mi ser.

Al principio, cuesta, pero con el entrenamiento diario, al sonreír a las personas antes de hablarlas, veo cómo la vida fluye de otra manera, más fácil, o por lo menos así me lo parece. Como si al sonreír, mis músculos penelearan a mis neuronas, sin que mi mente sea consciente de la programación neuro lingüística.

De hecho, esta semana también se diluyó en kafkianas gestiones para gestionar cosas de mis padres, pero a diferencia de la anterior, donde mi enojo borboteaba por mi ser, entre llamadas y correos cual callejones sin salida, ésta me lo tomo desde la empatía de saber que no es culpa de las personas que me atienden, si no, de los desactualizados procesos de ciertas multinacionales españolas para las que alquilan su talento. En cuanto conciba una solución que podamos hacer tú y yo, para ayudar a sus trabajadoras, te la cuento.

Ahora, escribir la enésima pataleta me vacía, y me deja mal cuerpo, con el que soy fácilmente manipulable.

Somos energías que nos espejeamos las unas a las otras, para ver en los demás lo que no nos gusta de nosotros, y así caer en la cuenta de en qué reducarnos y estar a gusto con nosotros mismos, e irradiar alegre energía a los demás, cuyas energías se cercana a la nuestra para bailar la sintonía del universo.

De esta manera, voy cogiendo confianza en lo que hago, entre la tranquilidad de fluir en armonía entre mi ser y mis actos; el pánico transitorio de atreverme a hacerlo, al abandonar mi inútil zona de confort; ganar libertad; dejando de reaccionar de forma compulsiva ante un modelo ficticio de Teneres Humanos con el que acepté regirme. GO!