Una de cada cuatro familias españolas reconoce el consumo de ansiolíticos

Tras estos años de pandemia y declive económico, las familias españolas comienzan a sentir su impacto, desde el punto de vista psicológico, en la incertidumbre e inestabilidad.

Según el XII Barómetro de las Familias en España realizado por la empresa de investigación GAD3 para la Fundación The Family Watch, los indicadores de detrimento de la salud mental en los hogares encuestados cobran especial relevancia en el ámbito personal y familiar. Así, «resulta preocupante que más de la mitad de los entrevistados reconozca que, ellos mismos o alguien de su entorno, ha sufrido preocupación (77%), irritabilidad (61%), alteración del sueño (57%) o angustia (54%), durante el último año. Datos que han aumentado con respecto al año anterior. Asimismo, preocupa que alrededor de una cuarta parte (25%) de los entrevistados afirme que, ellos o alguien de su entorno, ha consumido por primera vez algún ansiolítico en 2022», explican desde GAD3.

Las causas de este deterioro de la salud mental, en los adultos se encuentran sobre todo en las dificultades económicas (70%), el sentimiento de soledad (46%), y la incertidumbre en general (43%). Y junto a esto, la sensación de soledad que es, también, un aspecto que va en aumento, casi el 39% de los encuestados reconoce haberla experimentado en el último año.

Impacto en los más jóvenes

Con respecto a los jóvenes, el impacto en la salud mental apunta al ámbito de Internet. Así, las familias españolas consideran que los principales motivos para el deterioro de la salud mental de los jóvenes son la influencia de las redes sociales (53%), el aumento del bulling en los colegios (43%) y la baja autoestima (39%).

La incertidumbre también es una consecuencia de la crisis económica en la que nos encontramos. Más de la mitad de las Familias españolas (52%) considera que la situación económica actual en España es mala. Y todo ello tiene un impacto especial sobre las perspectivas de futuro de ellas. Así, un 24% de los encuestados (7 puntos más que en el barómetro anterior) considera que dentro de un año la situación económica de su familia será peor que en la actualidad, registrando niveles de pesimismo similares a los de la crisis sanitaria (30% en 2021) o a los de la crisis financiera (27% en 2012-2013).

Esta incertidumbre e inestabilidad también afectan a la hora de formar una familia, y lo demuestra el hecho de que, más del 80% de los encuestados considere que actualmente existen más dificultades para formar una familia que en generaciones anteriores. La prioridad para los jóvenes españoles sigue siendo viajar y conocer diferentes culturas (73%), seguida de prosperar profesionalmente (65%) y ampliar los estudios (50%). Quedando en último lugar la decisión de formar una familia.

Sin embargo, existe la percepción de que la familia está bien valorada social y laboralmente, aumentando, incluso, en 6 puntos con respecto al año anterior(del 51 al 57%).

Otro de los aspectos que se analiza, un año más, en el Barómetro, es el uso de internet y las redes sociales y su incidencia en la educación y la vida de las familias. En este sentido, casi un 60% de los entrevistados considera que son las propias familias las que deben participar, como principal actor social, para reducir el impacto de las RRSS en los jóvenes. Son ellas las que deben tener el papel principal en su gestión y en la educación de los menores. Y junto a esto, «más de la mitad de los encuestados (54%) ha reconocido no estar de acuerdo en considerar que las series y programas dirigidos a jóvenes, como pueden ser la serie Élite o La Isla de las tentaciones, fomentan las relaciones sanas».

Para María José Olesti, directora general de la Fundación The Family Watch, «un año más el Barómetro de la Familia TFW, aporta cuales son las preocupaciones y los problemas a los que se enfrentan las familias en España. Necesitamos mayor valentía a la hora de implementar medidas reales y de calado que realmente les ayuden, y que se les dé una valoración no sólo en el aspecto económico, sino también en el ámbito político y social. El significativo deterioro de la salud mental y el incremento de las cifras de los problemas psicológicos, demuestran que las familias necesitan estabilidad, que se les ayude y fortalezca y, por tanto, alejarlas de la incertidumbre y los vaivenes ideológicos o políticos. Hasta que esto no suceda, no podremos revertir las pésimas cifras demográficas que tenemos en nuestro país».