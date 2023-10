La incontinencia verbal causa «avería diplomática» y ejemplos no deseados

No es que precisamente las relaciones diplomáticas entre España e Israel establecidas en 1986 hayan sido un prodigio de virtudes políticas sino más bien podría decirse que han sido livianas en el mejor de los casos sin ningún tipo de “química”, al estar principalmente enfocada nuestra atención históricamente hacia la “tradicional amistad con el mundo árabe”.

¿Quizás se trate de una herencia genética de siglos atrás?

Según LE MONDE DIPLOMATIQUE (2008), un primer desencuentro político de carácter serio podríamos situarlo en 2006, cuando un conflicto armado entre las Fuerzas Israelíes de Defensa y la milicia libanesa del Partido de Dios (Hezbola), contribuyó por parte de España con su actitud, a reabrir viejos resquemores y recelos.

Tampoco Israel colaboraba en este sentido al señalar a España como un país tradicionalmente hostil y al que, en su opinión, no cabía ni siquiera aceptarla como miembro de la ONU.

En el campo político vuelve a cumplirse en1991, con la visita de Felipe González a Israel, y al siguiente, fue el presidente israelí, Haim Herzog, quien la devolvió.

Ya en 2005, el entonces presidente israelí, Moshé Katsav, volvió a realizar una visita de Estado a España, devuelta por el entonces príncipe de Asturias en junio de 2006, registrándose intercambios y reuniones de trabajo.

Recuerdo, que allá por los 90, conocí profesionalmente al entonces Embajador de Israel en España:Shlomo Ben Ami. Posteriormente ministro de Asunto Exteriores en su país.

Un gran profesional que como buen embajador ayudaba a sus empresas en el comercio ante el país acreditado.

Se comerciaba por aquel entonces una especie de mediano hangar protector destinado a cubrir a los cazas situados en pista, ante cualquier eventual ataque que pudieran sufrir, y, con tal motivo junto a los representantes israelíes, nos brindaron información sobre sus características en mi antigua empresa.

Hoy día, con el nuevo armamento existente, dejaron de tener sentido, pero, no obstante, aún se conservan algunos, principalmente por la zona de las Islas Canarias. Al menos, los he observado cuando he volado hacia el lugar.

Pero, aunque en lo político las relaciones sean prácticamente inexistente, sin embargo, por su significación económica, no ocurre lo mismo en el área de la industria de defensa, ya que Israel es un reconocido productor y exportador de armas a escala mundial y España viene apostando desde hace tiempo por adquirir material de guerra israelí.

Según reciente información de INFODEFENSA.COM, Israel, ocupa el 6º puesto en el Top Ten de ventas y 9ª en el de compras de material de Defensa a España.

Sin embargo, como una muestra más en lo político, sí nos llama la atención, uno de los últimos episodios suscitado entre un miembro de nuestro gobierno perteneciente a otra facción y el cuerpo diplomático israelí acreditado en España.

Daba la impresión de encontrarnos ante un “patio de una corrala, pico a pico, de intercambios abruptos, sacando los pies del tiesto”, sin considerar que al tratarse de un tema internacional debería ser distinto foro dónde debiera dilucidarse, además de olvidarnos de las formas imperativas del lenguaje en ocasiones ficticio y vacío al que llaman diplomacia, pero imprescindible a ciertos niveles.

Deberíamos estar acostumbrados a este tipo de trifulcas gubernamentales, que vienen apareciendo desde 2020, cuando se estableció el Gobierno de Coalición, y como consecuencia del binomio de protagonistas, tener uno de ellos, escaso margen de maniobra.

Finalmente, algunas reflexiones sobre la Cumbre en EL CAIRO que tiene como base buscar soluciones para Oriente Medio.

Ninguno de sus participantes dispone de espacio en “una Mesa preparada por y para dos comensales” EE. UU e ISRAEL, tradicionales aliados.

El resto de los participantes en dicha Cumbre aboga por sus deseos de protagonismo y mediación fuera de contexto de un problema que se les ha hecho saber a su mayoría hasta ahora, sería abordado por los protagonistas conocidos basado en su autosuficiencia con sugerencias de continuar manteniendo un comportamiento tibio, previo y obligado.

Mientras tanto, perecen miles y miles de personas.